ROMA (ITALPRESS) – Il Pentagono ha accusato il Canada di non aver adottato le decisioni necessarie per garantire la difesa del Nord America e rispettare gli impegni assunti in sede Nato, contestando a Ottawa decenni di investimenti militari insufficienti, carenze nella prontezza operativa delle forze armate e la revisione del programma di acquisizione di 88 caccia F-35.

Il Dipartimento della Guerra statunitense sostiene che il governo canadese non abbia ancora delineato un percorso finanziario adeguato per raggiungere entro il 2035 l’obiettivo del 5% del Pil concordato al vertice Nato dell’Aia del 2025, di cui il 3,5% destinato alla difesa in senso stretto. Washington contesta inoltre il rinvio degli incrementi di spesa più consistenti a dopo le elezioni federali del 2029.

Secondo il Pentagono, l’obsolescenza degli equipaggiamenti e la carenza di personale compromettono il contributo canadese alla sorveglianza degli accessi marittimi e alla difesa dello spazio aereo continentale, affidata al comando binazionale Norad. Ulteriore motivo di attrito è la revisione dell’acquisto degli F-35 disposta dal premier Mark Carney, che valuta anche i Gripen svedesi nell’ambito di una strategia di diversificazione delle forniture militari. Washington ritiene che una flotta da combattimento mista possa aggravare le criticità relative al personale e alla sostenibilità logistica.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).