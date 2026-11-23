BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Accelerare gli investimenti nella difesa, potenziare l’industria militare e rafforzare il sostegno all’Ucraina per fronteggiare minacce sempre più estese, dalla guerra convenzionale agli attacchi ibridi. È il messaggio del segretario generale della Nato, Mark Rutte, alla 72esima Assemblea parlamentare dell’Alleanza, a Berlino.

“La macchina bellica russa funziona a pieno ritmo e non si fermerà quando finirà la guerra in Ucraina”, ha avvertito, richiamando la cooperazione di Mosca con Cina, Iran e Corea del Nord. Sul riarmo, Rutte ha chiesto agli Alleati un percorso credibile verso il 3,5% del Pil per la difesa propriamente detta: “Tutti devono fare la propria parte. Non soltanto nel 2035, ma a partire da ora”. La Germania, ha ricordato, punta a raggiungere l’obiettivo già nel 2029. Il segretario generale ha sollecitato anche un’accelerazione produttiva: “La domanda supera ancora di gran lunga l’offerta”.

Entro il 2027 la Nato prevede una capacità industriale di circa quattro milioni di proiettili d’artiglieria annui, quasi il doppio del 2025, ma restano da colmare le carenze in difesa aerea, droni, sistemi antid drone e armi di precisione a lungo raggio. Sull’Ucraina, Rutte ha insistito sulla necessità di tradurre gli impegni politici in forniture concrete: “L’Ucraina ha semplicemente bisogno di più risorse”.

Gli aiuti militari, anche attraverso l’iniziativa Purl, sono indispensabili per la difesa di Kiev e per rafforzarne la posizione negoziale. “Dobbiamo dimostrare a Putin che i suoi tentativi di indebolire il nostro sostegno falliranno”, ha aggiunto. La sicurezza alleata, tuttavia, non dipende soltanto dagli armamenti. Citando sabotaggi, attacchi informatici e violazioni degli spazi aerei e marittimi, Rutte ha sottolineato la vulnerabilità di reti energetiche, cavi sottomarini e infrastrutture civili. “Siamo tutti bersagli e siamo tutti coinvolti”, ha osservato, richiamando l’operazione Baltic Sentry e le iniziative Nato per la protezione delle infrastrutture critiche. La resilienza richiede il coinvolgimento di istituzioni, imprese e cittadini: “Le nostre società democratiche, libere e aperte sono la nostra più grande forza”.

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