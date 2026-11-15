Urso “L’Italia può diventare la fabbrica della robotica avanzata in Europa”

MILANO (ITALPRESS) – “Possiamo diventare la fabbrica della robotica avanzata in Europa e in Occidente”. Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista al quotidiano Il Giorno rilasciata a seguito della sua visita all’azienda brianzola Oversonic. Sulle prospettive industriali del Paese, Urso sottolinea che “la robotica è una delle eccellenze che possono permetterci di assumere un ruolo di primo piano nel settore su scala mondiale”. Ricordando che l’Italia figura già con la Germania tra i principali produttori, il ministro indica che “il salto è l’applicazione dell’AI alle linee: l’intelligenza artificiale fisica, la robotica innovativa, gli androidi e gli umanoidi”, tecnologie che devono servire a “liberare l’uomo dalla fatica del lavoro”. Tra le applicazioni cita gli esoscheletri per chi ha subito un infortunio e l’impiego di macchine nelle attività a rischio individuate dall’Inail, convinto che “la tecnologia può davvero aiutare a ridurre i rischi”. Affrontando l’impatto sull’occupazione, il titolare del Mimit evidenzia che l’intelligenza artificiale applicata ai processi produttivi potrebbe eliminare 91 milioni di posti di lavoro nel mondo entro il 2030, ma crearne 171 milioni più qualificati, creativi e umani, con un saldo positivo di 80 milioni.

“La vera domanda è dove nasceranno queste opportunità: in Europa o in Cina? Saremo un mercato o una fabbrica?”, osserva Urso, rimarcando che “l’Italia può dire molto, perché è già avanti nella robotica e può esserlo nell’intelligenza artificiale fisica”. Sul tema della sicurezza e della convivenza con gli androidi nei luoghi di lavoro e di cura, il ministro sollecita regole chiare: “Servono regole e certificazioni” e “occorre una ‘patente’ che garantisca pienamente la sicurezza dell’uomo, che deve restare al centro del processo produttivo. L’innovazione deve mantenere una visione antropocentrica“. Nel settore strategico dei semiconduttori, Urso annuncia che “il nuovo piano di Stm mette in campo 10 miliardi di euro di investimenti nel Paese e punta a riequilibrare il rapporto con la Francia”. Il ministro evidenzia che “finalmente ci sarà spazio anche per Agrate, accanto a Catania” e precisa che il progetto pluriennale sarà illustrato al tavolo ministeriale del 30 novembre, per poi essere discusso con i lavoratori in Sicilia e Brianza. Infine, sul nodo dei costi energetici per le imprese, il ministro definisce il costo della bolletta “un handicap per il nostro sistema produttivo” e traccia la linea: “Dobbiamo tornare a un mix competitivo, combinando le rinnovabili di oggi con il nucleare di nuova generazione: dagli Small modular reactors alla quarta generazione, fino alla fusione”, per “rafforzare l’autonomia strategica e ridurre l’esposizione ai mercati esteri”.

– foto IPA Agency –

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