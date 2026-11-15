Commercio estero, a settembre export -0,2% e import +3,3% su base mensile

ROMA (ITALPRESS) – A settembre l’Istat stima una lieve flessione congiunturale delle esportazioni (-0,2%) e una crescita delle importazioni (+3,3%). La dinamica su base mensile dell’export è sintesi di una riduzione per l’area extra Ue (-1,2%) e di un incremento per l’area Ue (+0,8%). Nel trimestre luglio-settembre, rispetto al precedente, l’export cresce dello 0,3%, l’import diminuisce dello 0,5%. A settembre l’export cresce su base annua del 3,8% in valore mentre si riduce del 3,4% in volume. La crescita tendenziale delle esportazioni in termini monetari è più sostenuta per i mercati extra Ue (+5,8%) rispetto a quelli Ue (+2,1%). L’import registra una crescita tendenziale del 3,6% in valore, che riguarda entrambe le aree, Ue (+3,4%) ed extra Ue (+3,7%); in volume, le importazioni diminuiscono del 9,7%. Tra i settori che più contribuiscono alla crescita tendenziale delle esportazioni si segnalano metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+27,1%) e coke e prodotti petroliferi raffinati (+76,2%); seguono sostanze e prodotti chimici (+11,8%), autoveicoli (+17,0%) e apparecchi elettrici (+12,4%).

Si riduce su base annua l’export di mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (-30,3%) e articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (-8,3%). Su base annua, Svizzera (+38,2%) e Cina (+32,1%) sono i paesi che forniscono i contributi positivi maggiori all’export nazionale. Diminuiscono le esportazioni verso Francia, Stati Uniti (-6,5% per entrambi) e paesi Opec (-7,7%). Nei primi nove mesi del 2026, l’export registra una crescita tendenziale del 4,7%, per oltre la metà spiegata dalle maggiori vendite di metalli di base e prodotti in metallo, escluse macchine e impianti (+26,7%). Il saldo commerciale a settembre 2026 è pari a +2.083 milioni di euro (era +1.880 milioni nello stesso mese del 2025). Il deficit energetico (-5.887 milioni) è superiore rispetto a un anno prima (-3.778 milioni). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici sale da +5.657 milioni di settembre 2025 a +7.970 milioni di settembre 2026. A settembre i prezzi all’importazione aumentano dell’1,9% su base mensile e del 9,6% su base annua (da +7,3% di agosto).

– foto IPA Agency –

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