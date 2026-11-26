ROMA (ITALPRESS) – Voce e parole potenti per non voltare lo sguardo di fronte al femminicidio, l’arte che attraverso la musica si fa azione concreta. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, eseguito per la prima volta in pubblico al Teatro Ghione di Roma il brano inedito “Una lama senza pietà”, scritto dal Maestro Mogol su una musica di Giuseppe Fulcheri e interpretato magistralmente da Giusy Ferreri che ha aderito e partecipato a titolo gratuito a questa iniziativa. Con parole cantate da una donna e scritte dal più grande rappresentante del panorama autorale italiano, la canzone affronta con forza la piaga della violenza di genere.

La presentazione è organizzata dalla Croce Rossa Italiana, alla quale Mogol ha scelto di donare i ricavi dell’opera a lui spettanti. Dopo il welcome drink alle sul palco l’esecuzione della canzone dal vivo con l’accompagnamento di piano, violoncello e chitarra, e il talk condotto da Eleonora Daniele in cui, Mogol, Giusy Ferreri e il Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, hanno dialogato sul senso e l’importanza dell’iniziativa.

Le risorse raccolte grazie al brano musicale andranno a sostenere le attività e i progetti che la CRI mette in campo su tutto il territorio nazionale per proteggere le donne, offrire ascolto e costruire percorsi di libertà con una strategia d’intervento strutturata lungo tre direttrici fondamentali: l’emersione precoce del disagio, l’inclusione lavorativa e la formazione capillare.

In funzione del suo mandato – prevenire e alleviare le sofferenze umane – la Croce Rossa è da sempre impegnata per promuovere una cultura che favorisca la parità di genere e l’eliminazione della violenza e per garantire tutela dei diritti e protezione a chi vive una condizione di vulnerabilità Una missione che la CRI svolge quotidianamente attraverso gli Sportelli Sociali dei suoi Comitati territoriali diffusi in tutta Italia con attività di sensibilizzazione, prevenzione e supporto alle vulnerabilità economiche e sociali.

Un’azione portata avanti anche nei Centri Antiviolenza (CAV) che gestisce ad Asti, Padova e Mondovì nei quali offre servizi di assistenza psicologica e legale e orientamento ai servizi territoriali, accoglienza nelle Case Rifugio assieme ai figli minori e accesso a percorsi di formazione professionale e inclusione lavorativa.

Nel contempo, la CRI investe sulla formazione specifica dei Volontari e degli operatori e psicologi del numero di pubblica utilità 1520 per poter essere sempre più efficace nel riconoscimento dei segnali precoci della violenza di genere, nell’individuazione delle situazioni di rischio e nella derivazione ai servizi specifici e alle reti territoriali antiviolenza.

Il singolo “Una lama senza pietà” è stato realizzato presso gli studi del CET di Mogol e vanta la produzione musicale di Massimo Satta, che ne ha curato anche l’arrangiamento con Matteo Passarelli; è distribuito da Warner Music Italia e sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali da domani.

-Foto IPA Agency-

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