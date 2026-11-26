MILANO (ITALPRESS) – “E più di ogni altra cosa volevi imparare a trasformare il dolore in bellezza”. E’ una delle frasi che lasciano il segno in “Kintsugi… e sono la mia opera”, il mediometraggio diretto da Ludovico Boccianti che accompagna “Kintsugi”, il nuovo album di Elisa in uscita il 27 novembre per Island Records/Universal Music Italy. Un lavoro nato da una lunga crisi di coppia che ha portato la cantautrice a fare i conti con le proprie ferite e a interrogarsi su quelle della società contemporanea. Risale al 2022 il primo ascolto da parte del management di “Centomila volte”, una delle dieci canzoni del disco, che si apre con un'”Overture”. “Ho vissuto una crisi nella mia relazione che non è durata poco. Non ho potuto fare altro che scrivere le canzoni che mi uscivano. Questa era appena la superficie, poi sono iniziate le domande e il dialogo interiore”, ha raccontato Elisa presentando il progetto a Milano. A dare il titolo all’album è l’antica tecnica giapponese di riparare le ceramiche con una lacca impreziosita da polvere d’oro, valorizzandone le fratture. “Io penso che il dolore prenda il suo pieno senso nel momento in cui diventa uno strumento per costringerti, ma come una madre amorevole, a guardare laddove magari tu non hai veramente voglia di guardare. ‘Kintsugi’ non è un album di entertainment, è un album un po’ verticale che va a scavare dentro”, ha spiegato la cantante friulana.

Ad accompagnarla nella costruzione musicale del progetto è stato soprattutto Dardust, con il quale Elisa ha recuperato le sonorità degli anni Ottanta, legate agli ascolti dell’infanzia. “Mi ha letteralmente presa per mano. Abbiamo composto insieme tante canzoni del disco. Volevamo creare proprio un immaginario, un concept“, ha raccontato. Tra le collaborazioni del disco ci sono quelle con Matteo Cantaluppi, Giorgio Poi e Katoo e un cameo di Cesare Cremonini in “Paura di stare bene”. Nel brano c’è molto del vissuto recente di Elisa, che a febbraio ha iniziato per la prima volta un percorso di psicoterapia. Tra le ferite con cui ha fatto i conti c’è quella dell’abuso sessuale subito a otto anni, il cui racconto non era nelle intenzioni iniziali del progetto. “E’ stato il filo dell’onestà a suggerirmi di non escluderlo“, ha sottolineato Elisa, che ha costruito l’intero lavoro sul racconto della crisi “di una persona, non di un artista, ma di un essere umano”. “Ho quasi 50 anni, mi sento diversa rispetto a quel trauma. Oggi inizio per la prima volta, grazie alla psicoterapia, a non identificarmici. Quella è una cosa che mi è successa, ma non sono io. Perché devo omettere questa cosa per paura del giudizio, delle conseguenze?”. Nel mediometraggio Elisa legge pagine dei suoi diari personali e danza, portando sulla scena una passione finora custodita soprattutto nella sfera privata. “Io ho sempre ballato da sola e per me era uno sfogo. Lo facevo quando ero felice, ma anche quando sentivo di non stare bene. Era una cosa quasi curativa, una medicina. Ho iniziato prima a ballare e poi a cantare”.

Grazie anche alla psicoterapia e alla fiducia nel regista e nella coreografa Macia Del Prete, Elisa ha trasferito questa dimensione nella sua musica, ritrovando tra i suoi riferimenti Kate Bush e David Bowie. I ballerini incarnano le paure in “Amore è”, la fiducia e le possibilità del futuro in “Riguarda noi due”. Dalle ferite individuali a quelle collettive il passo è affidato a “F.O.M.O. I” e “F.O.M.O. II”, brani sulla dipendenza digitale, il consumismo e la rinuncia al pensiero autonomo, nei quali viene chiamato in causa anche ChatGPT. “Se guardi per esempio all’autoritarismo, al fascismo, penso che ancora da questa ferita collettiva esca sangue e non oro. Ancora da questa crepa non c’è la luce della consapevolezza. E’ un momento storico in cui bisognerebbe difendere tutto ciò che è stato conquistato con dolore, con fatica, con la vita delle persone”. A darle speranza sono le nuove generazioni. “Io penso che siano semplicemente evolute. Comprendono che non è il denaro o il successo che può dar loro una stabilità e soprattutto una felicità”, ha detto, citando le manifestazioni No Kings, quelle per Gaza e la Palestina, per i popoli oppressi, per l’ambiente e i diritti umani. “Questo capitalismo poco sensato ci ha prosciugato dei pezzi preziosi di vita che nessuno ti va a restituire“, ha aggiunto. Alla paura della felicità è dedicata l’ultima canzone del disco. “Non mi ero resa conto che in realtà ero sempre un pochino sul chi va là”, ha spiegato Elisa, raccontando la difficoltà di accogliere la felicità quando si è abituati a vivere in uno stato di allerta. Intanto la cantautrice prepara il festeggiamento dei 30 anni di carriera con “Soundtrack ’97-’27”, in programma l’11 settembre 2027 alla RCF Arena di Campovolo. “Questa volta chiederò a tanti amici di venire a celebrare quella che non è la mia storia, ma è un pezzo anche della loro e soprattutto è la storia di tutta la gente che ha amato quelle canzoni”. Una festa senza nostalgia: “Arrivare a Campovolo con la fiamma accesa della musica nuova è bello. E’ una storia che continua”.

– foto IPA Agency –

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