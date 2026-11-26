MILANO (ITALPRESS) – Dopo la visita a sorpresa al Liceo Manzoni di Milano, Ghali ha proseguito il suo percorso di incontri nelle scuole italiane raggiungendo gli studenti del Liceo Tasso di Roma e del Liceo Brunelleschi di Afragola (NA). Due appuntamenti all’insegna del dialogo e della condivisione, durante i quali l’artista ha ripercorso i dieci anni della propria carriera, dagli esordi ai traguardi raggiunti, raccontando anche la nascita e lo sviluppo di STO RECORDS, il progetto discografico e creativo fondato da Ghali, che quest’anno celebra il suo decennale.

Le domande dei ragazzi hanno dato spazio a numerosi temi legati al percorso personale e artistico di Ghali: il rapporto con le proprie radici e il quartiere d’origine, le motivazioni che accompagnano la scrittura musicale, il ruolo dell’artista nel dibattito pubblico e la capacità del rap di dare voce alle realtà di periferia. A Napoli, il confronto si è allargato anche al valore della musica nella vita delle persone, al tema dell’inclusione e al rapporto di Ghali con la moda, oltre che al racconto di “Niente Panico” e del suo legame con paure e insicurezze personali. Nel corso dell’incontro ad Afragola, Ghali ha inoltre ricordato il legame speciale con Napoli e l’accoglienza calorosa ricevuta negli anni dal pubblico partenopeo, in occasione di concerti, eventi e firmacopie. In entrambe le occasioni, gli studenti hanno avuto modo di rivolgere direttamente le proprie domande all’artista, dando vita a momenti di confronto e partecipazione.

– foto Elena Tosi press –

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