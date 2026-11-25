ROMA (ITALPRESS) – È morto Andy Taylor, storico chitarrista dei Duran Duran, la band britannica simbolo del pop degli anni Ottanta. Aveva 65 anni ed era malato da tempo. La notizia è stata diffusa dai Duran Duran sul loro sito e i canali social con un comunicato congiunto della famiglia e degli ex compagni di band, come riporta il Rolling Stones. Taylor si è spento serenamente nella sua casa, circondato dai familiari, lunedì 23 novembre. Nato a Cullercoats nel 1961, Taylor aveva contribuito in maniera decisiva al suono e al successo planetario dei Duran Duran negli anni Ottanta, firmando hit intramontabili come “Rio”, “Hungry Like the Wolf” e “Girls on Film”, prima di fondare il supergruppo Power Station e intraprendere la carriera solista e di produttore.

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