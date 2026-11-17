ROMA (ITALPRESS) – “Lo scenario è profondamente mutato, negli ultimi anni diverse crisi hanno determinato cambiamenti profondi e hanno messo in discussione il tradizionale approccio delle politiche europee nella logica di una rigidità del bilancio, di una previsione programmatica fatta un anno per i sette anni successivi e, quindi, anche delle scelte che in passato sono risultate in parte coerenti e in parte no. Ma nella stagione in cui viviamo, con la rapidità dei cambi di scenario, è necessario consentire un’azione differente e un’efficacia maggiore e, soprattutto, cercare di capire come rendere il bilancio europeo più flessibile e più semplificato”. Lo afferma il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto, in audizione presso le Commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato.

“Queste due parole rappresentano gli elementi di base della struttura del bilancio europeo, sia dal punto di vista delle scelte compiute del percorso di questi primi due anni – spiega – che rispetto alle scelte da mettere in campo nel futuro bilancio e nelle politiche di intervento”.

“La struttura della nuova Commissione europea dà l’idea chiara della volontà della Commissione di lavorare con un approccio tra settori omogenei con una logica di integrazione per poter rafforzare e rendere più efficaci ed effettive le politiche di intervento a livello europeo. questi temi, nell’ambito del coordinamento della politica di coesione, rappresentano un elemento di grande potenzialità per il superamento di un approccio che in passato è stato verticale e settoriale e che invece oggi si punta a rendere orizzontale con un coordinamento operativo tra i diversi settori”, aggiunge.

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