UniCredit, approvazione da Commissione Ue e Fed all’acquisizione di Commerzbank

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato senza condizioni l’acquisizione proposta da UniCredit di Commerzbank. La Commissione ha concluso che l’operazione non solleverebbe problemi di concorrenza nello Spazio economico europeo. La Commissione ha esaminato l’impatto dell’operazione sui mercati dei servizi bancari in Germania e ha constatato che le quote di mercato combinate di UniCredit e Commerzbank nei mercati dei servizi bancari in Germania sono moderate . L’unica eccezione è rappresentata dal finanziamento del commercio estero, dove entrambe le banche detengono una solida posizione di mercato legata a strumenti di credito documentario come lettere di credito o garanzie. La Commissione ha tuttavia constatato che in questo settore esistono numerosi fornitori alternativi che servono imprese di diverse dimensioni, dalle banche private e pubbliche tedesche alle banche cooperative e internazionali. Pertanto, qualora si verificasse una riduzione dell’offerta di credito documentario delle imprese a seguito dell’operazione, i clienti potranno comunque rivolgersi a tali fornitori alternativi.

In Germania, su tutti i mercati dei servizi bancari sono presenti diversi concorrenti credibili che, a seguito dell’operazione, continueranno a esercitare una pressione competitiva sufficiente sulle società interessate. La Commissione ha pertanto concluso che l’operazione proposta non avrebbe sollevato problemi di concorrenza in nessuno dei mercati esaminati e ha approvato l’operazione senza condizioni. “L’Europa ha bisogno di banche più forti, capaci di competere, crescere e sostenere le nostre imprese e le nostre famiglie. Le fusioni transfrontaliere possono contribuire a raggiungere questo obiettivo, consentendo alle banche di operare in modo più efficiente e di resistere meglio agli shock economici. Ma la crescita non deve avvenire a scapito dei clienti. La nostra approvazione dell’acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit dimostra che è possibile sostenere un settore bancario europeo più solido, salvaguardando al contempo la concorrenza e la libertà di scelta”, ha evidenziato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva.

APPROVAZIONE ANCHE DALLA FED

UniCredit ha ricevuto anche l’approvazione dal Board of Governance of the Federal Reserve System per il perfezionamento dell’offerta pubblica di scambio in corso su Commerzbank. “Ciò rappresenta un’altra importante pietra miliare nel processo e riflette la valutazione positiva dell’operazione da parte dell’autorità di regolamentazione”, si legge in una nota di UniCredit, che accoglie con favore l’approvazione come “ulteriore conferma della propria posizione di forza nel settore bancario europeo”.

– foto IPA Agency –

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