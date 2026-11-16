Via libera dal Consiglio Ue a un nuovo pagamento da quasi 8 miliardi all’Ucraina

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio dell’Ue ha autorizzato il 16 novembre un pagamento di poco inferiore a 8 miliardi di euro all’Ucraina, il più elevato finora approvato in un’unica soluzione nell’ambito dello Strumento per l’Ucraina. Circa 5 miliardi provengono dalle risorse del prestito europeo di sostegno a Kiev rese disponibili per il 2026. Il via libera consente il successivo versamento. Il Consiglio ha precisato che il pagamento segue il conseguimento da parte dell’Ucraina di oltre 20 obiettivi intermedi” relativi a riforme che interessano, tra l’altro, la giustizia, il contrasto alla corruzione e al riciclaggio, la gestione del patrimonio pubblico, l’energia e la trasformazione digitale. I fondi servono a sostenere la stabilità macrofinanziaria e la continuità della pubblica amministrazione, oltre alla ripresa e alla modernizzazione del Paese in ambito civile. I versamenti sono legati al Piano per l’Ucraina, che stabilisce un calendario di riforme in larga parte allineato agli obiettivi di adesione all’Ue. Con il nono pagamento, Kiev supererà i 40 miliardi ricevuti nell’ambito del Piano dalla metà del 2024. Istituito il 1° marzo 2024, lo Strumento dispone di oltre 50 miliardi in sovvenzioni e prestiti fino al 2027.

Nella stessa giornata la Commissione avrebbe anche erogato altri 1,71 miliardi per acquistare droni, munizioni e sistemi di difesa aerea, compresi radar di allerta precoce e missili. Si tratta dell’ottavo versamento della componente difesa del prestito europeo, con circa il 40% dell’importo destinato a contratti con produttori stabiliti nell’Ue. L’erogazione militare è distinta dal pagamento autorizzato dal Consiglio a sostegno del Piano. Entrambe le operazioni utilizzano risorse del prestito da 90 miliardi per il biennio 2026-2027, la cui ripartizione indicativa prevede 60 miliardi per le capacità industriali della difesa e gli acquisti militari e 30 miliardi per il sostegno macroeconomico.

UE SANZIONA 113 SOGGETTI, NEL MIRINO BANCHE, PETROLIO E FLOTTA OMBRA

Il Consiglio dell’Ue ha sanzionato 12 persone e 101 entità per restringere le fonti di finanziamento della guerra russa contro l’Ucraina e colpire la rete che sostiene la flotta ombra. Le nuove designazioni, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione, riguardano quasi 50 banche e istituzioni finanziarie russe, operatori del petrolio e dell’energia, acquirenti di prodotti petroliferi e figure di primo piano del commercio elettronico. Con l’estensione delle misure al settore bancario, spiega il Consiglio, l’Unione sta “interrompendo i canali finanziari attraverso i quali transitano le entrate statali e che finanziano lo sforzo bellico russo”. Nella distribuzione online, il provvedimento colpisce l’unica azionista di Wildberries e una persona che, secondo il Consiglio, controlla la partecipazione di maggioranza in Ozon. Nel settore energetico figurano società che gestiscono raffinerie russe e il terminal petrolifero di San Pietroburgo, oltre a imprese attive nell’esplorazione e nella produzione. Sul fronte marittimo, l’Ue ha inserito nell’elenco società di Emirati Arabi Uniti, Cina, Seychelles e Oman che acquistano prodotti petroliferi di origine russa.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).