Tunisia, Saied “La legge di bilancio punta alla giustizia sociale”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Gli investimenti in Tunisia possono produrre risultati soltanto in presenza di stabilità sociale, giustizia ed equità. È il messaggio lanciato dal presidente tunisino, Kais Saied, durante una riunione del Consiglio dei ministri svoltasi ieri, 13 ottobre, al Palazzo di Cartagine, nel corso della quale sono stati esaminati, tra gli altri temi, il progetto di legge di bilancio e il quadro economico per il 2027.

Nel suo intervento, Saied ha indicato tra le priorità dello Stato la risposta alle esigenze dei cittadini in tutti i settori e in tutte le regioni del Paese. Riferendosi al progetto di legge di bilancio, ha sottolineato l’orientamento verso la giustizia sociale e l’alleggerimento della pressione fiscale, affermando che il confronto sulle misure è legittimo, ma non deve far perdere di vista il diritto dei cittadini a una vita dignitosa.

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