Trasporti: viaggi dei treni merci Cina-Europa superano quota 130.000

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I treni merci Cina-Europa hanno effettuato oltre 130.000 viaggi e trasportato merci per un valore complessivo superiore a 520 miliardi di dollari, secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi ieri.

Entro giugno 2026, il tasso di riempimento dei container sui treni merci si era mantenuto al 100% per 46 mesi consecutivi. In termini di efficienza dei trasporti, la durata dell’intero viaggio da Xi’an, in Cina, a Duisburg, in Germania, è stata ridotta a soli 11 giorni, secondo Liang Linchong, funzionario della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC).

In quanto progetto di punta e marchio simbolo della Belt and Road Initiative, il servizio di treni merci Cina-Europa, noto anche come “carovane di cammelli d’acciaio”, ha creato una rete logistica completa in tutta l’Eurasia. Giugno ha segnato il decimo anniversario dell’adozione del marchio unificato China Railway Express da parte di questo servizio.

Durante una conferenza stampa tenuta ieri, Liang ha affermato che, nell’ultimo decennio, il servizio ha inoltre registrato un tasso di crescita medio annuo superiore al 30% in termini di viaggi, passati dai 1.702 del 2016 ai 20.022 del 2025.

“Attualmente, il numero di viaggi effettuati in un solo mese eguaglia già il dato annuale complessivo del 2016, a dimostrazione di una forte resilienza dello sviluppo e di un elevato potenziale di crescita”, ha affermato Liang.

Secondo il funzionario, sono stati introdotti treni su misura e treni dedicati all’e-commerce per soddisfare le esigenze diversificate e personalizzate del mercato, mentre il portale web del servizio sta diventando una piattaforma multilingue, operativa 24 ore su 24 e in grado di offrire servizi integrati agli utenti di tutto il mondo.

Nella prossima fase, la NDRC continuerà a rafforzare la costruzione del marchio del servizio, a migliorarne l’internazionalizzazione e l’orientamento al mercato e ad accrescerne la resilienza, per garantire una maggiore qualità ed efficienza nello sviluppo, ha aggiunto Liang.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).