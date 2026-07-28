Tunisia, il presidente Saied “Per la Libia l’unica soluzione della crisi non può che essere libica”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kais Saied ha ribadito che la soluzione della crisi in Libia “non può che essere libica”, affermando che il popolo libico è in grado di trovare un percorso condiviso nel rispetto dell’unità del Paese.

Lo ha detto durante una conversazione telefonica con il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, secondo quanto riportato oggi sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica tunisina.

COLLOQUIO TRA SAIED E AL SISI “UNITI POSSIAMO SUPERARE OGNI SFIDA”

Il presidente tunisino Kais Saied ha affermato che Tunisia ed Egitto, “finché resteranno uniti come un solo uomo, saranno in grado di superare ogni sfida”. Saied lo ha detto nel corso di una conversazione telefonica con il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, secondo quanto riportato oggi sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica tunisina. ll colloquio è stato dedicato all’evoluzione della situazione regionale e ai rapporti bilaterali tra i due Paesi.

Saied ha ribadito che la sicurezza dell’Egitto costituisce parte integrante della sicurezza nazionale araba, sottolineando la necessità di rafforzare il coordinamento di fronte alle crisi che interessano il Medio Oriente e il Nord Africa. I due presidenti hanno affrontato anche la guerra nella Striscia di Gaza. Il capo dello Stato tunisino ha riaffermato il sostegno di Tunisi ai diritti del popolo palestinese, sostenendo che tali diritti “non potranno essere cancellati né dal tempo né dalle armi più distruttive”.

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