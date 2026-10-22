Trasporti: treni merci Cina-Europa superano i 140.000 viaggi complessivi (3)

SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 22 ottobre 2026, mostra un treno merci carico di container in partenza dalla stazione di Puhe a Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning. Il treno, diretto a Mosca, è partito da Puhe intorno alle 11:30 di questa mattina (ora di Pechino), portando il numero complessivo di viaggi del servizio a oltre 140.000, con merci trasportate per un valore superiore a 560 miliardi di dollari dal 2011. All’interno della Cina, 96 rotte programmate per treni che viaggiano a 120 chilometri orari collegano 132 città lungo i corridoi occidentale, centrale e orientale, mentre all’estero la rete si sviluppa ora su tre direttrici: settentrionale, centrale e meridionale. Complessivamente, raggiungono 237 città in 26 Paesi europei e oltre 100 città in 12 Paesi asiatici, coprendo gran parte dell’Eurasia, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway), l’operatore ferroviario nazionale. La rotta meridionale opera ora su base regolare, con 746 treni nei primi nove mesi del 2026, in aumento del 125% su base annua.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)