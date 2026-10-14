Tennis, Wta Wuhan: Paolini batte Bartunkova e vola agli ottavi

WUHAN (CINA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale del “Dongfeng-Voyah Wuhan Open”, ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 4.088.211 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento della grande città della Cina.

La tennista azzurra, numero 33 del mondo e 15esima forza del tabellone, ha battuto al secondo turno la ceca Nikola Bartunkova, numero 29 del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (5) 6-3. Nella prima frazione la toscana ha rimontato dal punteggio di 5-2 in favore dell’avversaria.

Agli ottavi di finale Paolini sfiderà la britannica Sonay Kartal, vincitrice oggi contro la svizzera Belinda Bencic, nona testa di serie del seeding, con lo score di 6-0 7-5.

“Vengo sempre molto volentieri qui a Wuhan, perché qui riesco a giocare un ottimo tennis. Ho vinto due buone partite e sono molto contenta per questo. La prossima sfida? Intanto cercherò di confermare questo livello di tennis. Sonay Kartal è un’avversaria complicata: con lei in campo la palla corre parecchio. Non l’ho mai affrontata prima: cercherò di giocarmi fino in fondo le mie carte”. Lo ha detto Paolini al termine del match odierno.

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