NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sotto di 20 punti nel secondo quarto, i San Antonio Spurs rimontano i Los Angeles Lakers e si impongono 99-96 nella notte italiana di regular season Nba, conquistando il pass per i quarti di Nba Cup. I texani chiudono il terzo periodo sul 68-68 e la spuntano con 26 punti e nove assist di Stephon Castle, assieme a una doppia doppia da 25 punti e 16 rimbalzi di Victor Wembanyama. Castle firma la tripla del +6 a 43 secondi dalla sirena, prima dell’ultimo tentativo di rimonta dei Lakers, tornati a -1 a meno di otto secondi dalla fine. Per Luka Doncic arrivano 31 punti e otto assist.

Rimonta anche per i Dallas Mavericks, che risalgono da -21 e battono 113-109 i Phoenix Suns con un parziale di 35-14 nell’ultimo quarto. Cooper Flagg firma 34 punti, sette rimbalzi, otto assist, cinque recuperi e quattro stoppate nella quinta vittoria di fila di Dallas. Per Phoenix da segnalare 31 punti di Devin Booker.

Si ferma a sei la striscia di vittorie dei New York Knicks, battuti 108-105 al Madison Square Garden dai Miami Heat, all’ottavo successo nelle ultime nove gare. Giannis Antetokounmpo chiude con 22 punti e 23 rimbalzi, suo primato personale, mentre Bam Adebayo ne segna 25. Pelle Larsson firma il +3 con una schiacciata a sette secondi dalla sirena. Nessun minuto sul parquet per Simone Fontecchio, che rimane in panchina. Per New York, 27 punti e otto assist di Jalen Brunson.

Quinta vittoria di fila per gli Atlanta Hawks, che passano 87-86 a Boston con 24 punti e 12 rimbalzi di Jalen Johnson e 20 punti di Nickeil Alexander-Walker. Per i Celtics, 20 punti di Jayson Tatum e 22 rimbalzi di Neemias Queta.

Philadelphia vince 111-87 a Indiana con 21 punti, sette rimbalzi e sei assist di LeBron James e la doppia doppia di Joel Embiid (14 punti e 11 rimbalzi).

Detroit supera Milwaukee 113-98 con 22 punti di Isaiah Joe.

Jamal Murray ne fa 36 nel 120-107 di Denver a Utah, mentre Immanuel Quickley firma una tripla doppia (24 punti, 10 rimbalzi e 14 assist) nel 124-100 di Toronto su Brooklyn.

Portland batte 116-94 Golden State, priva di Steph Curry, con 26 punti di Deni Avdija. Memphis piega Minnesota 114-109 con 22 punti di Cedric Coward e New Orleans supera i Clippers 105-104 con 25 punti a testa di Zion Williamson e Trey Murphy III.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

New York Knicks-Miami Heat 105-108

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 113-98

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers 87-111

Toronto Raptors-Brooklyn Nets 124-100

Boston Celtics-Atlanta Hawks 86-87

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 109-114

Phoenix Suns-Dallas Mavericks 109-113

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans 104-105

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 116-94

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers 99-96

Utah Jazz-Denver Nuggets 107-120

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).