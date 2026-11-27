BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Italia è in vantaggio, 1-0, sulla Repubblica Ceca nelle semifinali di Coppa Davis 2026, in scena sul cemento indoor di Bologna. Lorenzo Musetti, 27 del mondo, batte in due set Jakub Mensik, 15 del ranking Atp, nella sfida tra i numeri due delle rispettive formazioni. Il carrarino si impone con il punteggio di 6-3 6-4, in un’ora e 27 minuti di gioco e consegna all’Italia due “match point” per accedere alla finale di domenica. Il primo di questi lo avrà sulla racchetta Flavio Cobolli, numero 7 del mondo, che affronterà Jiri Lehecka, numero 14 Atp. In caso di successo del ceco si andrebbe, invece, al doppio decisivo. Nell’altra semifinale, domani, si sfideranno la Spagna di Carlos Alcaraz e la Gran Bretagna.

“Sono veramente contento, è veramente importante per me aver vinto questa partita. Sapevo di dover giocare il mio miglior tennis per ‘disinnescare’ il suo servizio. Sono riuscito a tenere il servizio con l’atteggiamento e con l’aiuto dei ragazzi, siamo un gruppo unito e lottiamo contro chiunque”. Così l’azzurro ai microfoni di SuperTennis. “Non ho mai provato sensazioni così in Davis e mi piacerebbe essere protagonista di questa Davis. Sono contento di aver dato il mio contributo oggi, ma sappiamo benissimo che è ancora lunga”, ha aggiunto Musetti.

– foto IPA Agency –

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