Tennis: Sinner e Cobolli saranno presenti al China Open 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli atleti italiani Jannik Sinner e Flavio Cobolli hanno confermato la loro partecipazione al China Open 2026, come annunciato venerdì sera dagli organizzatori.

Il numero uno al mondo Sinner ha difeso il titolo nel singolare maschile di Wimbledon a luglio, aggiudicandosi il suo quinto titolo del Grande Slam, e il ventiquattrenne si appresta a partecipare alla sua quarta avventura al China Open di Pechino.

“Aver vinto il China Open due volte, nel 2023 e nel 2025, ha reso questo posto, senza dubbio, davvero indimenticabile per me e per tutto il mio team. Sono quindi molto entusiasta di tornare quest’anno in occasione della ventesima edizione, un traguardo straordinario per il torneo. Cercherò di dare il massimo, speriamo che sia di nuovo un’ottima edizione”, ha dichiarato Sinner in un video.

Cobolli, 24 anni, ha offerto prestazioni impressionanti ed è salito al ottavo posto nella classifica mondiale di singolare maschile, raggiungendo quest’anno la finale al Roland Garros e i quarti di finale a Wimbledon.

“Spero di vedervi presto a Pechino con un torneo, un pubblico, dei tifosi e dei campi incredibili”, ha affermato Cobolli.

Secondo quanto riportato dagli organizzatori, al China Open parteciperanno sei dei primi dieci giocatori al mondo nel singolare maschile, tra cui anche il tedesco Alexander Zverev, il canadese Felix Auger-Aliassime, l’australiano Alex de Minaur e il russo Daniil Medvedev.

In quanto torneo ATP 500 e un WTA 1000, il China Open 2026 prenderà il via il 30 settembre con il primo turno. Il titolo del singolare maschile sarà assegnato il 6 ottobre, mentre la finale del singolare femminile si disputerà l’11 ottobre.

(ITALPRESS).