Svizzera: a Ginevra debutta tournée europea di “A Panorama of Hunan” (2)

GINEVRA (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei musicisti si esibiscono durante il concerto di musica popolare cinese “A Panorama of Hunan” a Ginevra, in Svizzera, il 30 agosto 2026. Il concerto ha fatto il suo debutto ieri a Ginevra nell’ambito di una tournée europea che toccherà cinque Paesi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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