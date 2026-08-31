Cina: in alcune zone del Paese è iniziato il nuovo semestre scolastico (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli studenti partecipano a un evento a tema che segna la prima lezione del nuovo semestre in una scuola primaria a Nanning, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, il 31 agosto 2026. Oggi è stato il primo giorno del nuovo semestre nelle scuole primarie e secondarie in alcune aree della Cina.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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