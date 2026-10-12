Studio Omnicom, sempre più uomini guardano di nascosto soap turche e fiction

ROMA (ITALPRESS) – Un aumento complessivo dell’ascolto maschile del 10% nell’ultimo anno: questo il dato elaborato da Omnicom Media Italy per il quotidiano Libero, che ogni giorno monitora i trend degli ascolti televisivi, analizzando i trend delle principali soap e fiction in onda in tv. Un consumo intimo, quello degli uomini, negato in pubblico e tenuto nascosto pure a mogli, compagne, fidanzate, famigliari, parenti e amici. Sono almeno 550mila i maschi che ogni giorno guardano furtivamente le numerose soap e serie tv più adatte a pubblici femminili. Secondo lo studio di Omnicom Media Italy per Libero, basato su domande a risposta multipla, il 74% degli uomini guarda queste trasmissioni sui mezzi di trasporto mentre si reca al lavoro, in particolare treni, bus e metropolitane; il 65% in aereo, sfruttando la possibilità di scaricare le puntate per potersele poi guardare anche durante il volo in assenza di connessione internet; il 51% approfitta della pausa pranzo; il 41% nel bagno di casa, senza dir nulla alla moglie; ma c’è anche un buon 30% di questi maschi che si ritira nel suo garage/cantina per non perdersi le ultime news della sua serie preferita; il 25% lo fa mentre accompagna fuori il cane; un discreto 15% invece finge di addormentarsi sul divano per poi, quando tutti sono a letto, rivedersi tutto di notte sul telefonino; il 9% si prende un po’ di tempo nella macchina parcheggiata sotto casa, al ritorno dal lavoro, prima di salire dai suoi famigliari.

Le motivazioni della passione per questo tipo di programmi sono: in primis, soprattutto per quanto riguarda le soap turche, la presenza di personaggi maschili forti in cui identificarsi (33% delle preferenze); oltre alle storie d’amore, esiste una buona dose di scene d’azione, giallo e mistero (24%); molti uomini, alla fine, non potendo più tener nascosta la passione, le guardano volentieri insieme alla propria partner (18%); alcune serie hanno linguaggi moderni e forti, molto diversi rispetto a quelle di alcuni anni fa (13%); la componente della bellezza di alcune attrici protagoniste non guasta mai (8%). Ma quali sono le serie più viste di nascosto dai maschi? Stando sempre allo studio di Omnicom Media Italy per Libero, al primo posto col 21% delle preferenze c’è “Tutto per la mia famiglia” in onda su Canale 5 seguito da “Il paradiso delle signore” (18%) su Rai 1 e da “Forbidden Fruit” su Canale 5 (15%); appena giù dal podio “Doc-Nelle tue mani” su Rai 1 (12,5%), quinta piazza per “Terra amara” su Rete 4 (10%); a seguire “Racconto di una notte” su Canale 5 (8%), “Beautiful” su Canale 5 (6%), “La Promessa” su Rete 4 (4%), “Tempesta d’amore” su Rete 4 (2%) e “Segreti di famiglia” su Rete 4 (1%).

Serenella Salomoni, psicologa e psicoterapeuta, spiega: “Avveniva anche negli anni ’70 con i fotoromanzi, i racconti a immagini con protagonisti rappresentati da persone reali. Interpreti come Luc Merenda, George Hilton, Terence Hill, Giuliano Gemma, Fabio Testi, Maurizio Merli o Massimo Ciavarro erano già idoli mainstream tanto che poi fecero numerosi film, telefilm o sceneggiati come “Luca il contrabbandiere”, “Lo chiamavano Trinità”, Una pistola per Ringo”, “Poliziotto senza paura” e molti altri. Figure che incarnavano il noto claim “un uomo che non deve chiedere mai” di alcuni spot anni ’80, simbolo di un certo “machismo” di quell’epoca. Un’immagine stereotipata ormai superata da decenni, naturalmente, ma che ancora attrae di nascosto i maschi che seguono queste serie tv in cui, in diversi casi, i protagonisti di sesso maschile ricalcano quelle figure forti di quei tempi. Basti pensare a Demir Yaman di “Terra amara”, interpretato dall’attore Murat Ünalmis, Luca Argentero in “Doc”, Umberto Guarnieri portato in scena da Roberto Farnesi in “Il paradiso delle signore” o ancora Tolga Barçin impersonato da Berk Ali Çatal in “Tutto per la mia framiglia””.

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