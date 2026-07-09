Stop alle maxi-sanzioni in dogana per gli importatori, basta un’autodichiarazione

ROMA (ITALPRESS) – Cambia tutto per le imprese che importano merci sensibili in Italia. Con la circolare n. 18/D dell’8 luglio 2026, l’Agenzia delle dogane ha chiarito che chi importa prodotti per rivenderli ad altri distributori (vendite B2B) non potrà più essere sanzionato in dogana per eventuali non conformità, come accaduto finora in migliaia di casi anche con multe milionarie.

Il punto chiave: la Dogana distingue ora due momenti diversi. Uno è lo sdoganamento della merce (quando si pagano i dazi ed esce dal magazzino doganale). L’altro è la vera e propria “immissione sul mercato”, cioè quando il prodotto arriva a chi lo userà davvero. Nelle vendite B2B, chiarisce la circolare, questo secondo momento avviene solo dopo lo sdoganamento – quindi non si può sanzionare l’importatore come se fosse lui il responsabile della vendita finale. Per usufruirne, basterà un’autodichiarazione da allegare ai documenti doganali, in cui l’importatore attesta che la merce è destinata a un altro distributore o a un mercato extra-UE.

La novità avrà un impatto immediato sui tantissimi contenziosi aperti tra imprese e Agenzia delle dogane, soprattutto nel settore di pile e apparecchi elettronici (RAEE). La circolare, va sottolineato, recepisce un indirizzo già manifestato a livello giurisprudenziale in numerosi casi analizzati dal Tribunale di Genova.

“La circolare avrà un effetto immediato su moltissimi contenziosi, già più volte decisi a favore degli importatori in primo grado, che riguardano sanzioni d’importo notevolissimo, spesso decisamente sproporzionate rispetto al valore della merce – dichiara Stefano Comisi, avvocato partner di Armella e Associati -. Sarà interessante verificare se gli Enti irrogatori delle sanzioni prenderanno da subito atto della modifica del paradigma amministrativo o se sarà necessario attendere le prime pronunce della Corte di Cassazione”.

– foto di repertorio IPA Agency –

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