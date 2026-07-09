Il Parlamento europeo approva il Regolamento per l’euro digitale

ROMA (ITALPRESS) – Il Regolamento per l’euro digitale è stato oggi approvato in prima lettura dal Parlamento europeo, con 416 voti a favore su 607 votanti. La misura fa parte del cosiddetto “pacchetto moneta unica”. Si tratta di un avanzamento fondamentale per un progetto strategico per il futuro dei pagamenti nell’eurozona. Lo rende noto Bankitalia. “A questo punto si aprirà, entro il mese di luglio, la fase del Trilogo, cioè dei negoziati che coinvolgono Parlamento, Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea, necessari per definire il testo finale del regolamento”. L’obiettivo istituzionale è quello di “completare il processo entro il 2026”. L’euro digitale sarebbe una evoluzione della moneta unica nell’era digitale. Consentirebbe ai cittadini di utilizzare, anche in formato elettronico, una forma di moneta emessa direttamente dalla banca centrale. Sarebbe un’opzione in più oltre al contante e agli strumenti di pagamento privati già esistenti. Il progetto “punta a preservare la disponibilità della moneta pubblica, rafforzando l’autonomia e la capacità innovativa dell’Europa nel settore dei pagamenti”.

Parallelamente al confronto tra le istituzioni europee, l’Eurosistema procede con il lavoro di progettazione e sperimentazione. In questo contesto, “la Banca d’Italia è impegnata, insieme alla BCE e alle altre banche centrali dell’area dell’euro, nelle attività di preparazione tecnica del progetto”. Nei prossimi mesi il confronto legislativo e le attività di sperimentazione “proseguiranno in parallelo, con ulteriori sviluppi attesi sia sul fronte istituzionale sia su quello tecnico”, conclude Bankitalia.

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