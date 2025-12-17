Spagna: a Madrid si è aperta mostra su estetica della vita cinese (1)

MADRID (SPAGNA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei visitatori osservano i reperti esposti durante la mostra intitolata “Anshan Cuijin – Una mostra sull’estetica della vita cinese” presso il Centro culturale cinese di Madrid, in Spagna, il 16 dicembre 2025. La mostra ha preso il via qui martedì e resterà aperta fino a marzo 2026, presentando l’elegante fascino dell’estetica cinese.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
