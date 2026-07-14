Sicurezza stradale, riunione Piantedosi-Salvini-Valditara: impegno prioritario rivolto alla tutela dei giovani

ROMA (ITALPRESS) – Iniziative concrete per rafforzare la sicurezza stradale, con un impegno prioritario rivolto alla tutela dei giovani: è quanto emerso dalla riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata e presieduta al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Presenti i vertici delle Forze di polizia. Lo rende noto il Viminale.

Durante l’incontro è stato deciso, tra le varie proposte, di “rafforzare i controlli su strada e i pattugliamenti delle Forze dell’Ordine, con particolare attenzione alle zone della movida, dove è più alta la presenza di giovani nelle ore serali e notturne”.

È stata inoltre stabilita “l’istituzione di un tavolo tecnico sulla sicurezza stradale, che vedrà il coinvolgimento diretto dei tre dicasteri competenti. Un organismo che avrà il compito di elaborare progetti mirati, in una logica di sinergia interistituzionale tra sicurezza, infrastrutture e istruzione, per costruire una cultura della prevenzione che parta dalle scuole e coinvolga l’intera società”.

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