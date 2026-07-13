Ponte sullo Stretto, Mit “Prosegue dialogo con Ue su Direttiva Appalti e Habitat”

ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina Matteo Salvini ha riunito al MIT i vertici di Stretto di Messina SpA per fare un punto sul dossier Ponte sullo Stretto. Lo rende noto il Mit.

Dall’incontro è emerso che “le interlocuzioni tra il governo italiano e l’Unione Europea proseguono positivamente sia per quanto riguarda la Direttiva Habitat che per la Direttive Contratti Pubblici relativamente al rispetto del noto limite del 50% del valore del contratto”. È stato esaminato anche “l’esito del dialogo avviato da oltre un anno su entrambi i dossier, rispetto ai quali non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di avvio di una procedura di infrazione”.

Infine si è ribadito come gli uffici del MIT, insieme al MASE, siano “al lavoro per fornire alla Commissione i dati integrativi richiesti in materia ambientale, tenuto anche conto che il progetto del ponte sullo Stretto di Messina nel 2025 ha completato positivamente la procedura Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)”.

– foto IPA Agency –

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