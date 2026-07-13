Strisciuglio nuovo ad delle Ferrovie dello Stato Italiane, Salvini in sede per incontrarlo: “Congratulazioni e buon lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, si è recato oggi presso la sede centrale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per incontrare Gianpiero Strisciuglio, nuovo amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane, e rivolgergli personalmente gli auguri di buon lavoro.

“Congratulazioni e buon lavoro a Gianpiero Strisciuglio. Il fatto che sia un ferroviere da oltre 25 anni, cresciuto professionalmente all’interno del Gruppo, rappresenta un valore importante per affrontare con competenza, passione e conoscenza del settore le sfide che attendono Ferrovie dello Stato. Lavoriamo insieme per un’Italia più moderna e più connessa“, dichiara Matteo Salvini.

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