ROMA (ITALPRESS) – Si è riunita oggi l’Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da Tommaso Tanzilli, Gianpiero Strisciuglio, Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per il triennio 2026-2028.

L’Assemblea ha quindi nominato Tommaso Tanzilli Presidente. L’Assemblea degli azionisti ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione uscenti per il prezioso lavoro svolto.

In seguito il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, riunitosi oggi sotto la presidenza di Tommaso Tanzilli, ha nominato Gianpiero Strisciuglio Amministratore Delegato, attribuendogli anche la carica di Direttore Generale.

“Al nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale sono conferiti deleghe e poteri in continuità con quelli del precedente management. Al Presidente sono confermate le deleghe di controllo interno e rappresentanza istituzionale”, spiega il Gruppo in una nota.

Il nuovo CdA, riunitosi per la prima volta dopo la nomina da parte dell’Assemblea degli azionisti di oggi, è composto anche da Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota.

-Foto Ufficio Stampa FS Italiane-

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