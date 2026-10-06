Sicilia, Minardo “Per il cambiamento serve un atto di responsabilità”

di Franco Nuccio

PALERMO (ITALPRESS) – La necessità di un cambiamento? “Non è una mia opinione, ma una richiesta che arriva dal partito dopo mesi di ascolto e confronto”. Il confronto con Schifani? “Con lui non ho dovuto chiarire nulla”. Le prospettive in Sicilia? “Siamo chiamati tutti a dare una risposta, a volte anche con un surplus di generosità”. L’inchiesta sull’ex consulente giuridico del Governatore Gaetano Armao? “Il buon governo di Schifani non può essere offuscato da vicende giudiziarie che ruotano attorno a Palazzo d’Orléans. Proprio per questo è necessario un atto di responsabilità…”. Il commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, interpellato dall’Italpress sulle sue dichiarazioni dei giorni scorsi e sulle reazioni che hanno suscitato, ribadisce con forza quanto aveva già dichiarato ieri dopo una riunione a porte chiuse con i segretari provinciali di Fi. “

C’è una grande richiesta di cambiamento e, in coscienza, credo che abbiamo il dovere di dare una risposta”. Ma aggiunge anche alcune puntualizzazioni che chiariscono meglio il suo pensiero e la “rotta” che intende seguire in vista delle prossime elezioni regionali.

Minardo, che secondo quanto risulta a Italpress si è consultato con i vertici nazionali del partito dopo l’ultima bufera giudiziaria che ha investito la Sicilia con la richiesta di arresto per corruzione nei confronti Gaetano Armao, non fa sconti a nessuno: “Con il presidente non ho dovuto chiarire nulla. È vero che ho parlato al partito, e questo significa che ho parlato a me stesso, agli altri e naturalmente anche al presidente. Nessuno di noi vuole sottrarsi alla propria responsabilità di fronte ai siciliani, soprattutto quando ci sono fatti che possono incrinare la fiducia dei cittadini nel partito e nelle istituzioni”. E rivolgendosi indirettamente anche a Schifani, che aveva sottolineato come l’inchiesta della Procura di Palermo non avesse nulla che fare con l’attività del governo regionale, il commissario regionale di Forza Italia sottolinea: “Siamo chiamati tutti a dare una risposta, a volte anche con un surplus di generosità.

“Per noi il buon governo di Renato Schifani non può essere offuscato da vicende giudiziarie che ruotano intorno a Palazzo d’Orléans. Proprio per questo è necessario un atto di responsabilità, al quale deve seguire quel cambiamento netto e quella proposta politica completamente nuova di cui ho parlato. Nuove idee e nuovi protagonisti – chiosa Minardo – non vanno contro nessuno: servono a dare un futuro alle cose buone fatte finora”.

– foto ufficio stampa Minardo –

(ITALPRESS).