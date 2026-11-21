ROMA (ITALPRESS) – L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro si è ucciso. Si sarebbe recato da solo nella sua casa di campagna in Toscana e si è sparato. La famiglia si è allarmata perché non rispondeva al telefono e ha avvisato la polizia.

L’ex capo della Polizia era indagato per depistaggio a Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. La settimana scorsa i pm nisseni avevano disposto perquisizioni in locali nella disponibilità di De Gennaro. E giovedì scorso i magistrati gli avevano notificato un avviso di garanzia.

LE REAZIONI

“Sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato come Gianni De Gennaro, vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano. Un pensiero alla sua famiglia e alle tante persone che lo stimavano e che gli hanno voluto bene”. Così su X il leader della Lega, Matteo Salvini.

“L’Italia perde un uomo che ha servito le istituzioni, schiacciato come altri prima di lui nella storia dell’antimafia dal macigno insostenibile di un sospetto che prima ancora di approdare alla verità lo aveva visto ‘condannato’ da più parti. Gianni De Gennaro ha chiuso anche questo caso”. Lo dichiara Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia.

“Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell’Italia”. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

“Gianni De Gennaro è stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda.

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