PALERMO (ITALPRESS) – Un’altra infrastruttura storica della città è pronta a rivedere la luce: a partire dalla prossima settimana la Piscina comunale di Palermo riaprirà in via sperimentale per le sole società sportive, mentre per il nuoto libero ci vorrà ancora un po’ di tempo. Questa mattina si è tenuto un incontro tra istituzioni comunali e stampa per celebrare la fine dei lavori dell’impianto e suggellare il passaggio di consegne tra assessorato ai Lavori pubblici e assessorato allo Sport: la fase successiva riguarderà appunto il riutilizzo dell’area, ma intanto si può scrivere la parola fine su una lunga alternanza di aperture e chiusure che ha tenuto sotto scacco l’infrastruttura più rappresentativa per il nuoto palermitano. I lavori, completati in gran parte della Piscina e in fase di ultimazione, hanno riguardatole le due vasche (interna ed esterna), le tribune, gli spogliatoi, l’area food e gli impianti di filtraggio.

“Oggi è una giornata nella quale si compie un passo importante, chiudendo una stagione di grande lavoro ad opera dell’area dei Lavori pubblici e dall’assessorato competente – sottolinea il sindaco Roberto Lagalla, – La realizzazione della Piscina comunale è stata un’impresa difficile e bella sul piano del risultato. Adesso la palla passa all’assessorato allo Sport: entra nel vivo la stagione della funzionalità di quest’impianto, l’unico al sud Italia con due vasche disponibili in parallelo; nei nostri desideri e nelle nostre prospettive è un fulcro fondamentale delle attività natatorie a Palermo. Siamo in attesa dei collaudi operativi, da qui a breve entreranno solo le società natatorie per un periodo di sperimentazione: è una fase in cui occorrerà, insieme alle Federazioni, ripristinare l’omologazione che i lavori hanno interrotto. Al contempo gli uffici stanno lavorando per una conduzione provvisoria di questa fase: c’è già una pre impresa con la Federazione italiana nuoto per affidare sul lungo periodo questo impianto, che può dare soddisfazione tanto agli atleti di Palermo e provincia quanto a livello nazionale e internazionale”.

L’apertura in fase sperimentale, spiega l’assessore allo Sport Alessandro Anello, servirà a “mettere a rodaggio sia la vasca coperta sia quella scoperta: l’assessore Orlando ha fatto un gran lavoro per la riqualificazione di questo impianto, che sarà utilizzato in una prima fase dalle sole società sportive. Faremo in modo che, a inizio 2027, si apra definitivamente la piscina e si arrivi a un accordo per portarla avanti in futuro insieme alla Federazione italiana nuoto, con cui abbiamo già da tempo una partnership che prevede la cogestione e la possibilità che la Piscina comunale possa diventare un centro federale della Federazione stessa così come in diverse città d’Italia”.

La Piscina comunale, racconta l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando, si presenterà ai fruitori “con una nuova forma: abbiamo le due vasche funzionanti, la tribuna nuova, impianti eccezionali, spalti bellissimi. Ringrazio i tecnici dell’assessorato, che hanno gestito un appalto da 17 milioni di euro con cinque fonti di finanziamento diverse: siamo riusciti a rispettare i tempi del Pnrr, con un incremento di spesa di oltre 4 milioni dai fondi comunali. Credo che oggi la città possa essere orgogliosa di avere un impianto tra i migliori in Italia”.

– Foto xd8/Italpress –

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