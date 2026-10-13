Seviziata per 12 ore dal compagno, uomo arrestato per tortura nel Torinese

TORINO (ITALPRESS) – Sottoposta per ore a ripetute violenze fisiche mediante un taser artigianale, colpi di pistola ad aria compressa, strangolamenti e percosse. Fascette in plastica strette agli arti superiori e inferiori. Ed è proprio con delle fascette strette alle caviglie che lo scorso 3 ottobre una donna è stata trasportata da un’ambulanza all’Ospedale di Chieri, riferendo ai sanitari di aver subìto per 12 ore sevizie fisiche e psicologiche da parte del proprio partner in quella che, secondo la ricostruzione degli investigatori, in un primo momento doveva essere una pratica sessuale estrema concordata ma, durante il rapporto, tuttavia, il compagno aveva iniziato a porre in essere azioni particolarmente violente e brutali, diverse da quelle stabilite.

All’arrivo in ospedale, la donna presentava evidenti segni di lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale. I Carabinieri della Compagnia di Chieri, allertati immediatamente dai sanitari, hanno raccolto la testimonianza della donna e si sono contestualmente recati a casa della coppia, trovando il compagno intento a sistemare l’abitazione, visibilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – che avrebbe sostenuto di aver consumato anche la donna. Nell’abitazione, i militari hanno rinvenuto un taser artigianale ricavato da una racchetta elettrica per zanzare modificata, una pistola a gas con numerosi proiettili.

La donna, seviziata per ore, era poi riuscita a contattare il 112 chiedendo l’aiuto del personale sanitario e segnalando di essere vittima di ripetute violenze sessuali da parte del compagno, alle quali si era poi espressamente opposta, revocando l’iniziale consenso prestato. Dopo l’arresto da parte dei Carabinieri per il reato di tortura, il gip di Torino ha convalidato l’arresto per l’uomo e applicato la misura cautelare del carcere.

– Foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).