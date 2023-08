AVELLINO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Avellino ha sequestrato un autoarticolato contenenete 20 tonnellate di rifiuti speciali. Il mezzo, controllato lungo il tratto

autostradale A/16, all’interno dell’area di servizio irpina,

trasportava del materiale ricoperto con un telo plastificato.

La pattuglia ha controllato il mezzo, rinvenendo all’interno del cassone, rifiuti speciali costituiti da materiale in gomma e plastica. Alla richiesta dei militari, il conducente non era in grado di fornire nessun documento giustificativo circa il luogo di produzione dei rifiuti nonchè la loro natura e destinazione.

I successivi approfondimenti svolti presso il reparto consentivano di appurare che il rimorchio carico

del materiale, quantificato in 20.015 Kg, non risultava iscritto all’Albo Gestori Ambientali. Il conducente è stato denunciato

all’autorità giudiziaria del capoluogo irpino.

– foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).