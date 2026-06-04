ROMA (ITALPRESS) – Inclusiva, spettacolare, speciale: l’ultima notte di grande scherma a Terrazza del Pincio ha incoronato campioni d’Italia Emanuele Lambertini nel fioretto maschile paralimpico categoria A, e le squadre di spada olimpica delle Fiamme Oro, che hanno fatto doppietta vincendo sia il titolo femminile che quello maschile. La sesta giornata dei campionati italiani Frecciarossa Roma 2026 è stata aperta dalla finale di scherma in carrozzina con protagonisti i fiorettisti. Nella sfida infinita tra due campioni del movimento paralimpico azzurro, Emanuele Lamberti delle Fiamme Oro ha vinto il suo 11esimo titolo individuale in carriera, battendo con il punteggio di 15-11 Matteo Betti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, medaglia d’argento. Bronzo al collo per Luca Platania dell’Accademia Scherma Livorno e Mattia Galvagno del Pisascherma.

La gara femminile ha visto salire sul gradino più alto del podio per il secondo anno di fila le Fiamme Oro Roma: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi e Giulia Paulis hanno conquistato il tricolore imponendosi nell’ultimo atto per 41-30 sul Centro Sportivo Esercito, al quale è andata la piazza d’onore con Anita Corradino, Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk e Roberta Marzani. Terzo gradino del podio per il Centro Sportivo Aeronautica Militare con Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Federica Isola e Carola Maccagno che hanno superato 45-20 nel match per il bronzo la Methodos S.Agata Li Battiati (Rossella Fiamingo, Giordana Gallina, Lucia Grasso e Sara Saladdino).

Anche nella competizione di spada maschile a squadre la festa è stata delle Fiamme Oro Roma. Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli hanno agguantato il settimo scudetto consecutivo vincendo per 45-27 la finale contro il Centro Sportivo Aeronautica Militare, argento con Marco Paganelli, Enrico Piatti, Jacopo Rizzi e Matteo Bovenzi. Medaglia di bronzo per la Ginnastica Victoria: il team torinese con Matteo Galassi, Stefano Di Fato, Andrea D’Ippolito e Francesco Ferraioli ha battuto, in una finale per il terzo gradino del podio tra “club civili”, la Polisportiva Scherma Bergamo (Filippo Corna, Giacomo Gazzaniga, Niccolò Gionfriddo e Marco Francesco Locatelli). Tra i tanti ospiti illustri di questa sera, sulla tribuna del Pincio, erano presenti il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, l’ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, la senatrice Beatrice Lorenzin, il Rettore dell’Università di Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, e il direttore generale di Master Group Sport, Antonio Santamaria. La cerimonia di chiusura è stata affidata a una stella della musica e dello sport quale Annalisa Minetti, che ha regalato al pubblico uno splendido show su cui si sono spente le luci della pedana installata alla Terrazza del Pincio. Un successo figlio di un grandissimo lavoro di squadra da parte di tutto il team della Federazione Italiana Scherma che ha reso possibile un evento da oltre 10mila spettatori. “Abbiamo vissuto sei serate senza precedenti nella storia della scherma – afferma il presidente federale Luigi Mazzone -. E’ stato un successo di pubblico, con migliaia di persone che giorno dopo giorno, attraverso un passaparola andato ben oltre il nostro movimento, si ritrovavano per assistere, o ancor meglio per partecipare, a uno spettacolo incredibile, andato persino al di là delle previsioni che pure erano ambiziose. Avevamo fatto una scommessa e, adesso sì, siamo orgogliosi di poter dire d’averla vinta, portando il nostro meraviglioso sport fuori dai palazzetti, in uno dei posti più belli del mondo, nel cuore della Capitale, in un’edizione inclusiva e speciale. Sarà un punto di ripartenza, ovviamente, più che un traguardo, per gli eventi futuri. Ma intanto vi aspettiamo in tanti domani e sabato alla Fiera di Roma per i nostri tricolori paralimpici”. Domani, infatti, per la scherma in carrozzina saranno in palio tutti i titoli di spadisti e spadiste (categorie A, B e C), nonchè quello di spada femminile non vedenti. Fasi finali in diretta su Rai Sport dalle ore 15.15.

I successi di Sofia Garnero, Andreea Mogos, Giada Tognocchi, Michele Massa e Leonardo Rigo nel fioretto hanno inaugurato intanto il programma. Sofia Garnero si è imposta tra le fiorettiste della categoria A conquistando il titolo Tricolore. La portacolori del Club Scherma Roma ha esultato nell’atto finale contro Loredana Trigilia del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, medaglia d’argento. Doppietta di bronzo per il Club Scherma Palermo firmata da Marcella Li Brizzi ed Eleonora Caracciolo. Tra le donne del fioretto della categoria B Andreea Ionela Mogos, con i colori delle Fiame Oro, si è riconfermata campionessa italiana con il successo ottenuto nell’atto decisivo contro Arianna Palmieri del Circolo della Spada Rimini, seconda classificata. Medaglia di bronzo per Laura Gelli della Zinella Scherma. Michele Massa del Gruppo Scherma Fiamme Gialle si è aggiudicato il titolo nella gara di fioretto maschile della categoria B, riconfermandosi campione italiano. Vittoria in finale conquistata contro Gianmarco Paolucci, medaglia d’argento con i colori del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa. Hanno sorriso di bronzo Andrea Pomero del Circolo Scherma Collegno e Elio Iozzi del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo. Giada Tognocchi delle Fiamme Oro Roma si è riconfermata campionessa d’Italia tra le fiorettiste della categoria C. Vittoria in finale contro Monia Bolognini della Zinella Scherma, dirottata sul secondo gradino del podio. Terzo posto per Rossella Placuzzi della Zinella Scherma. Leonardo Rigo della Zinella Scherma si è riconfermato campione italiano tra i fiorettisti della categoria C. Argento raggiunto da William Russo del Club Scherma Palermo; mentre hanno raggiunto il terzo gradino del podio Claudio Radicello del Circolo Schermistico Mazzarese e Guglielmo Genovese del Club Scherma Palermo. Infine, nel fioretto maschile a squadre, successo della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena (Matteo Addesso, Samuele Frascaroli, Emanuele Lambertini, Leonardo Rigo) sul Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo (Elio Iozzi, Michele Vaglini, Michele Venturi). Domani i Campionati Italiani Paralimpici Frecciarossa proseguiranno alla Fiera di Roma con le gare di spada.

– foto Bizzi/Federscherma –

(ITALPRESS).

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