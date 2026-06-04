Dalla Regione Puglia 4 milioni di euro per le “Energie sociali”

BARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale ha approvato gli indirizzi operativi finalizzati all’approvazione dell’Avviso pubblico “Puglia Energie sociali”, che prevede un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro. Sarà rivolto alle Organizzazioni di Volontariato, alle Associazioni di Promozione Sociale e alle Fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS per sostenere progettualità di interesse generale finalizzate a promuovere inclusione sociale, partecipazione civica e sviluppo di reti solidali nei territori. L’intervento, condiviso nell’ambito del Tavolo regionale sul Terzo settore, punta a promuovere progettualità capaci di generare inclusione, partecipazione e coesione sociale. L’iniziativa conferma la centralità del Terzo settore nelle politiche regionali di welfare, riconoscendo il valore delle realtà associative come protagoniste della cittadinanza attiva, della costruzione di legami sociali e dello sviluppo delle comunità.

“Con questo Avviso compiamo un ulteriore passo avanti nel percorso avviato con Puglia Capitale Sociale” dichiara l’assessore regionale al Welfare e allo Sport Cristian Casili. “Dopo lo straordinario successo di PCS 3.0 abbiamo lavorato per valorizzarne i punti di forza e introdurre nuovi elementi di innovazione, con l’obiettivo di rendere questa misura ancora più incisiva, capace di generare impatti duraturi e di rafforzare la collaborazione tra le realtà del Terzo settore e i territori. Non a caso abbiamo scelto di chiamarla “Puglia Energie sociali”, perché vogliamo mettere al centro le energie positive, le competenze, le relazioni e l’impegno civico che ogni giorno animano le nostre comunità“. L’Avviso promuove anche la valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di incontro, inclusione e partecipazione, sostenendo iniziative capaci di rafforzare il protagonismo delle persone e le reti di solidarietà. “Investire nelle energie sociali significa riconoscere e sostenere il contributo che il volontariato offre quotidianamente alla crescita delle nostre comunità”, prosegue Casili. “Attraverso questo intervento rafforziamo un modello di welfare che mette al centro le relazioni, la solidarietà organizzata e la partecipazione attiva dei cittadini al benessere collettivo”.

– foto di repertorio IPA Agency –

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