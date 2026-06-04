Detenzione di droga ai fini di spaccio, un arresto a Salerno

SALERNO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno hanno arrestato un uomo per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio in quanto, a seguito di una perquisizione, sono stati trovati hashish per un peso complessivo di circa 836 grammi, marijuana per un peso complessivo di circa 3,6 kg ed eroina per un peso complessivo di circa 5,3 kg, oltre a varia grammatura di cocaina. Trovato in suo possesso anche materiale per il confezionamento della droga.

– foto da video Carabinieri Salerno –

(ITALPRESS).