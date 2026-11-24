SIDERNO (REGGIO CALABRIA) (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno arrestato un uomo a Siderno, nel Reggino, scoprendo un laboratorio clandestino allestito per custodire, lavorare e confezionare droga destinata allo spaccio.

Il blitz è scattato durante una perquisizione domiciliare condotta dai militari della locale stazione. In una rimessa per attrezzi adiacente all’abitazione, trasformata in una vera e propria centrale dello stoccaggio, i Carabinieri hanno trovato oltre tre chili di sostanze stupefacenti: 2,2 chilogrammi di marijuana, 850 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish.

Nel locale erano presenti anche macchinari per il confezionamento sottovuoto, materiale per suddividere le dosi e quasi 15 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

pc/azn

(Fonte video: Carabinieri)

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