Home Video News Agroalimentare Agroalimentare, Ad Bonduelle “Tra i giovani oltre il 73% consuma vegetali”
Agroalimentare, Ad Bonduelle “Tra i giovani oltre il 73% consuma vegetali”
MILANO (ITALPRESS) - "La ricerca globale Ipsos 2024 conferma l'avanzata dei consumatori flexitariani, che scelgono di integrare più vegetali nella propria dieta attirati dai benefici per la salute, dalla convenienza economica e dalla varietà nel piatto. In Italia, lo studio del REMLab dell'Università Cattolica di Piacenza rileva che oltre il 60-65% degli shopper acquista prodotti vegetali quotidianamente o più volte alla settimana, una percentuale che sfiora il 73% nella fascia dei giovani under 30". Lo ha detto in un'intervista all'agenzia di stampa Italpress, l'Amministratore Delegato di Bonduelle Italia Federico Odella. trl/gsl