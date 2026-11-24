Agroalimentare, Bonduelle “In Italia 180 mln buste di insalata e svolta nel vending”

MILANO (ITALPRESS) - Il Gruppo Bonduelle, colosso familiare giunto alla settima generazione con oltre 170 anni di storia e un fatturato complessivo di oltre 2 miliardi di euro in più di 100 Paesi, archivia un primo trimestre d'esercizio con una crescita globale dell'1% e uno sviluppo in Europa superiore al 6%. Sul mercato italiano la dinamica positiva dei sell-out tocca tutte le tecnologie produttive, evidenziando una spinta a doppia cifra nell'ultimo trimestre per l'area dei piatti pronti. "In Italia contiamo su due stabilimenti strategicamente fondamentali: l'headquarter di San Paolo d'Argon, nel bergamasco, che rappresenta il polo di quarta gamma più grande d’Europa, e il sito di Battipaglia, nel salernitano. Da queste strutture escono ogni anno circa 180 milioni di buste di insalata destinate esclusivamente al consumo nazionale", ha spiegato l'Amministratore Delegato di Bonduelle Italia, Federico Odella, in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Italpress. trl/gsl