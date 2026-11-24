Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 24/11/2026

ROMA (ITALPRESS) - Le grandi rivoluzioni non nascono necessariamente da grandi investimenti, ma da idee capaci di mettere in discussione abitudini e modelli apparentemente immutabili. La vera sfida, però, è riuscire a comunicarne il valore. Nella trentunesima puntata di "Power Talks, il potere della comunicazione", format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Andrea Ruggieri intervista Andrea Polo, Chief Communication Officer di Facile.it, protagonista di alcune delle esperienze imprenditoriali che hanno contribuito a trasformare le abitudini digitali degli italiani. Dagli esordi del commercio elettronico, il suo percorso professionale attraversa oltre vent’anni di trasformazione digitale. Al centro di questa evoluzione c’è quello che definisce “principio di prossimità”: la capacità di rendere un messaggio tanto più rilevante quanto più è vicino alle esigenze del suo destinatario. Perché oggi il consumatore non è più il destinatario passivo di un messaggio, ma parte attiva di un ecosistema nel quale trasparenza, credibilità e fiducia diventano elementi determinanti. mrc/azn