ROMA (ITALPRESS) – “Una magistratura autonoma e imparziale non è un privilegio, ma una garanzia di democrazia per tutte le cittadine e i cittadini”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, intervenendo al congresso nazionale dell’Anm in corso a Napoli.

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