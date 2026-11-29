ROMA (ITALPRESS) – “Preghiamo il Signore, per intercessione della Vergine Maria, che questo tempo che ci conduce al Natale sia un tempo in cui si compiano passi concreti di pacificazione in tutti i luoghi di guerra e le popolazioni stremate possano ricevere gli aiuti necessari”. Lo ha detto Papa Leone al termine dell’Angelus, nella prima domenica di Avvento.

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