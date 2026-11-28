BOLOGNA (ITALPRESS) – Sarà ancora Italia-Spagna la finale di Coppa Davis. La squadra di David Ferrer batte 2-0 la Gran Bretagna nella seconda semifinale delle Final Eight e sfiderà domani alle 15 gli azzurri di Filippo Volandri a Bologna. Rafael Jodar firma il primo punto contro Cameron Norrie, poi Carlos Alcaraz chiude i conti contro Arthur Fery al suo esordio nelle Final 8 di quest’anno.

L’Italia va a caccia del quinto titolo, il quarto consecutivo. La Spagna cerca la settima Insalatiera e parte favorita. Ad aprire la strada alla Spagna è Jodar, numero 10 del mondo, che supera Norrie per 6-2 7-5. Il ventenne spagnolo prende il largo nel primo set con due break, mentre nel secondo il britannico tiene botta fino al 5-5, ma Jodar gli strappa il servizio nell’undicesimo gioco e chiude i conti in un’ora e 32 minuti di gioco. “Ho cercato di fare bene le mie cose. Ero andato avanti di un break nel secondo set e poi mi sono complicato la vita, ma sono contento di come sono rimasto positivo e ho giocato con la mia mentalità”, le dichiarazioni, ai microfoni di SuperTennis, di Jodar. Nel secondo singolare Alcaraz, rimasto in panchina nei quarti contro l’Austria, batte Fery per 6-2 6-1 e firma il 2-0 che evita agli iberici il pericoloso match con il doppio britannico Patten/Skupski.

“È un privilegio per me giocare questa competizione. Sono contento della finale raggiunta, domani contro l’Italia non sarà semplice ma sarà una grande giornata”, le parole di Alcaraz.

A Bologna si ripropone così la finale del 23 novembre 2025, ultima sfida in Davis tra le due nazionali. Allora l’Italia vinse 2-0 grazie a Matteo Berrettini, che superò Pablo Carreño Busta 6-3 6-4, e a Flavio Cobolli, che rimontò Jaume Munar per 1-6 7-6(5) 7-5. Quella fu la prima finale tra Italia e Spagna.

Quella di domani sarà il 15esimo confronto in Davis, con gli azzurri avanti 8-6 nei precedenti. Per ritrovare le stesse due nazionali in finale in due edizioni consecutive bisogna tornare al 1988 e al 1989, quando la Germania Ovest di Boris Becker e Carl-Uwe Steeb batté due volte la Svezia di Stefan Edberg e Mats Wilander, 4-1 a Göteborg e 3-2 a Stoccarda. Per la Spagna sarà la 12esima finale. Gli azzurri sono invece all’11esima finale, la quarta di fila, raggiunta battendo 2-1 sia la Corea del Sud sia la Repubblica Ceca, in entrambi i casi al doppio decisivo.

Se Volandri e Ferrer dovessero confermare i singolaristi delle semifinali, gli incroci saranno Musetti-Jodar e Cobolli-Alcaraz. Jodar è avanti 2-0 nei precedenti con il carrarino, battuto quest’anno nei quarti di Washington per 1-6 6-1 6-4 e al terzo turno di Montréal per 6-4 6-3. Anche Alcaraz conduce 2-0 nei confronti con Cobolli a livello di circuito maggiore. Lo spagnolo ha vinto al primo turno del Roland Garros 2023 per 6-0 6-2 7-5 e nel girone delle Atp Finals di Torino di quest’anno per 6-4 6-1. I precedenti danno alla Spagna il favore del pronostico in entrambi i singolari. Agli azzurri serve almeno un punto per portare la finale alla lotteria del doppio, decisivo sia contro la Corea del Sud che con la Repubblica Ceca.

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