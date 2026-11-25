BOLOGNA (ITALPRESS) – È online il portale “Talenti in Emilia-Romagna” (talentiemiliaromagna.it), pensato per studenti universitari, dottorandi, ricercatori e lavoratori qualificati che già operano sul territorio o vogliono trasferirsi o rientrare.

La piattaforma, realizzata dalla Regione con il supporto di Art-ER nell’ambito della legge regionale 2/2023 e finanziata con il Fondo sociale europeo plus 2021-2027, è stata presentata al Tecnopolo Dama di Bologna durante l’evento “Mappare competenze, orientare il futuro”, dove sono stati illustrati anche i risultati del progetto “Skills intelligence Emilia-Romagna” con Lightcast e il confronto sui Country study con Promos Italia.

Disponibile in italiano, inglese e spagnolo, il sito raccoglie opportunità divise per specializzazioni tematiche, la mappa degli hub provinciali, i “Research profiles” dei ricercatori più qualificati, strumenti per orientarsi nel sistema di ricerca e innovazione, reti professionali del mondo dottorale e della ricerca, notizie aggiornate, newsletter e la possibilità di richiedere colloqui individuali di orientamento online o in presenza nelle principali città.

“Essere in grado di attrarre studenti, ricercatori e giovani talenti in Emilia-Romagna è una leva strategica per lo sviluppo economico e sociale – afferma il vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla -. In un contesto globale competitivo, il capitale umano qualificato è il motore principale dell’innovazione e di una crescita sostenibile. Ma l’attrattività da sola non basta, la vera sfida è trasformare una permanenza temporanea legata agli studi in un progetto di vita duraturo”.

Colla ricorda inoltre che quest’anno la Regione ha stanziato quasi 2,5 milioni di euro con un primo bando per sostenere l’assunzione di 30 ricercatori altamente qualificati nelle imprese emiliano-romagnole.

-Foto ufficio stampa Emilia Romagna-

(ITALPRESS).