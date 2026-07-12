Salvini “Il treno veloce Cagliari-Olbia supera il test, passo fondamentale”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il test del treno veloce Cagliari-Olbia stato brillantemente superato. La rivoluzione positiva in Sardegna sta per partire e le due città verranno collegate in sole 2 ore e 15 minuti. Ora si apre la fase delle verifiche tecniche: RFI e Trenitalia analizzeranno i dati raccolti durante il viaggio per valutare prestazioni, compatibilità con l’infrastruttura e comportamento del convoglio. Successivamente dovranno essere completate le valutazioni tecniche e organizzative necessarie per trasformare la tratta in un collegamento stabile, da inserire nella programmazione ferroviaria della Sardegna”. E’ quanto si sottolinea in una nota del ministero delle Infrastrutture.

Per il ministro Matteo Salvini si tratta di “un passo fondamentale per l’intera Sardegna”. “Salvini, che sta puntando fortemente sul rinnovo della rete ferroviaria e sulla creazione di nuove tratte”, spiega la nota, “si dice soddisfatto e fiducioso per il futuro in quanto gli investimenti, il lavoro svolto e anche qualche fisiologico disagio, stanno producendo effetti concreti per rendere i collegamenti ferroviari più moderni, efficienti e competitivi, a beneficio di cittadini e imprese”.

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