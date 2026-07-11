Giacomo Meloni confermato presidente regionale di Confartigianato Sardegna

CAGLIARI (ITALPRESS) – Giacomo Meloni, 60enne imprenditore edile di Olbia, è stato confermato Presidente Regionale di Confartigianato Sardegna; continuerà a guidare l’Associazione, con 7mila imprese e 20mila addetti, nel prossimo biennio. Lo hanno deciso i delegati artigiani, riuniti questa mattina a Sennori (Sassari) durante l’Assemblea Regionale dell’Organizzazione Artigiana che hanno riconfermato VicePresidente Vicario, Fabio Mereu, 47enne imprenditore del trasporto persone di Cagliari, che verrà supportato da altri 2 VicePresidenti: Elisa Sedda, imprenditrice della riparazione degli elettrodomestici di Oristano, e Giuseppe Pireddu, autoriparatore di Macomer. Della Giunta faranno parte, oltre a Presidente e VicePresidenti, anche Norella Orrù e Salvatore Loi (Cagliari-Sud Sardegna), Marina Manconi (Gallura), Giuseppe Tatti (Nuoro), Antonio Matzutzi (Oristano), Marco Rau e Maria Amelia Lai (Sassari).

Tra gli incarichi di Meloni da segnalare negli oltre 30 anni di attività nell’Associazione Artigiana, la Presidenza di Confartigianato Gallura, la Presidenza regionale degli imprenditori edili di Confartigianato Sardegna, la Presidenza della Cassa Artigiana dell’Edilizia oltre a essere componente della Giunta Nazionale di Confartigianato Edilizia-ANAEPA. “Continueremo a impegnarci senza sosta per valorizzare, sostenere, proteggere e sviluppare questo prezioso patrimonio fatto di tradizione, competenze, innovazione, talento, capacità, resilienza e lavoro – ha dichiarato Meloni – un “tesoro” che le imprese artigiane e le micro e piccole realtà ogni giorno mettono a disposizione dell’Isola, dell’Italia e dell’Europa, contribuendo alla crescita economica, alla competitività del sistema produttivo e al benessere della collettività”. “E ciò continueremo a ribadirlo alla Politica e alle Istituzioni – ha aggiunto – perché non chiediamo privilegi né misure di semplicistico assistenzialismo, ma soltanto di poter operare nelle condizioni migliori per continuare a generare occupazione e ricchezza. Questa è sempre stata la nostra linea guida e continuerà a esserlo”.

– foto ufficio stampa Confartigianato Sardegna –

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