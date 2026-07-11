ROMA (ITALPRESS) – “Alla luce delle nuove regole in vigore dalla mezzanotte di oggi riguardanti gli autovelox”, il Mit precisa che, “allo stato attuale, i dispositivi attivi perché corrispondenti ai requisiti richiesti per l’omologazione, in quanto il prototipo rientra nell’elenco di cui all’allegato B del Decreto, sono circa 3150. Per i rimanenti dispositivi, circa 850 unità, i produttori dovranno richiedere l’omologazione del prototipo producendo la documentazione integrativa prevista nell’allegato tecnico A”.
Soddisfazione del ministro Matteo Salvini per il quale “l’obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini”.
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