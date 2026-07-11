MILANO (ITALPRESS) – Air Europa e Trenitalia (Gruppo FS) annunciano una nuova collaborazione tra i rispettivi programmi fedeltà, Air Europa Suma e CartaFreccia, con l’obiettivo di ampliare le opportunità dedicate ai clienti e favorire un’esperienza di viaggio sempre più fluida tra trasporto aereo e ferroviario.

Grazie all’accordo, i soci dei due programmi possono convertire Miglia Suma in punti CartaFreccia e viceversa, e avere accesso ad un’ampia gamma di benefici e vantaggi, con la possibilità di accedere a premi aggiuntivi quali biglietti aerei e ferroviari nonché ad ulteriori opportunità e servizi messi a disposizione dai partner nei rispettivi programmi loyalty.

Attraverso la partnership, i soci Air Europa Suma possono convertire le proprie Miglia in punti CartaFreccia a partire da un minimo di 2.000 Miglia Suma e i soci CartaFreccia, invece, possono convertire i propri punti in Miglia Suma a partire da un minimo di 800 punti. L’offerta di conversione è disponibile per i soci iscritti a entrambi i programmi fedeltà, a condizione che i relativi account riportino lo stesso nominativo.

“Questa partnership rappresenta un importante traguardo per Air Europa e per il nostro programma fedeltà Suma. Diventare la prima compagnia aerea spagnola partner di CartaFreccia ci consente di ampliare ulteriormente le opportunità a disposizione dei nostri clienti e di offrire nuove modalità di utilizzo delle Miglia accumulate. L’accordo conferma inoltre l’importanza strategica del mercato italiano per Air Europa e il nostro impegno nel continuare a sviluppare servizi capaci di generare valore e migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri”, ha dichiarato Renato Scaffidi – Country Manager Italia di Air Europa.

“Questa partnership rappresenta un passo importante nel percorso di evoluzione di CartaFreccia, con cui continuiamo ad arricchire il valore del programma offrendo ai nostri soci opportunità sempre più esclusive, anche a livello internazionale. La collaborazione con Air Europa amplia infatti le possibilità di utilizzo dei punti CartaFreccia, introducendo la possibilità di convertirli per ottenere biglietti aerei e viaggiare quindi verso numerose destinazioni nel mondo. Il nostro obiettivo si conferma lo sviluppo di un programma fedeltà capace di accompagnare i clienti lungo l’intero percorso di viaggio, rispondendo in modo sempre più efficace alle loro esigenze”, ha commentato Mario Alovisi, CMO & Revenue Management di Trenitalia e CEO di Italia Loyalty.

La collaborazione assume un valore particolare anche per il mercato italiano, da sempre strategico per Air Europa. La compagnia collega, infatti, l’Italia alla Spagna con voli diretti da Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia Marco Polo verso l’hub di Madrid-Barajas, da cui i passeggeri possono raggiungere numerose destinazioni in Europa, Nord America, America Latina e Caraibi attraverso un network internazionale in costante sviluppo.

Con questa iniziativa, Air Europa e Trenitalia “rafforzano il proprio impegno nello sviluppo di vantaggi e benefici reciproci tra i rispettivi programmi fedeltà, ampliando le opportunità a disposizione dei clienti e contribuendo all’evoluzione dell’esperienza di viaggio attraverso un’offerta sempre più completa e diversificata”, si legge in una nota.

– foto ufficio stampa Trenitalia –

(ITALPRESS).