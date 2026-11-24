ROMA (ITALPRESS) – Controlli degli agenti della Polizia di Stato nel quartiere Casilino, a Roma. Gli accertamenti hanno avuto inizio con l’accesso ad un immobile di edilizia popolare pubblica occupato senza titolo in via dell’Archeologia. All’interno c’era un soggetto di origine extracomunitaria irregolare, che è stato accompagnato all’Ufficio immigrazione per i successivi adempimenti. L’immobile è stato liberato e riaffidato all’ente gestore. Il secondo step dell’attività operativa ha visto, ancora una volta, gli agenti della squadra investigativa del Distretto Casilino impegnati nel contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Arrestato un pusher trovato in possesso di 44 dosi di cocaina. Gli investigatori hanno poi controllato alcune attività commerciali della zona, contestando 14 irregolarità ed elevando sanzioni per un ammontare complessivo di oltre 30 mila euro.

Nell’area di Torvergata un’attività commerciale dedita alla vendita di prodotti alimentari gestita da cittadini stranieri è stata chiusa, con sospensione della licenza, per gravi irregolarità sotto il profilo della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, essendo stato riscontrato un impianto elettrico assolutamente deficitario.

Analogo provvedimento sospensivo è stato adottato a carico di un bar, anche dedito alla panificazione, sempre nell’area di Torvergata, presso il quale risultavano impiegati due dipendenti non a norma con le leggi in materia di rapporto di lavoro subordinato, nonché in materia di salute dei lavoratori dipendenti, senza tralasciare il riscontro di uscite di emergenza ostruite e, anche in questo caso, gravi carenze nell’impianto elettrico. Presso lo stesso locale sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie. Analoga contestazione è scattata per una pizzeria, dove sono stati riscontrati seri deficit igienico sanitari, questa volta nell’area di Torre Maura. Infine, altre 9 persone sono state fermate dagli agenti del Distretto Casilino in seguito a 6 distinti episodi legati allo spaccio di droga. L’ultimo in ordine di tempo a finire in carcere è stato un 23enne che deve scontare una condanna di 6 anni e 6 mesi,fermato durante una segnalazione in via dell’Archeologia.

– Foto Polizia di Stato –

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